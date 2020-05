Vorträge



Russlands Traum - Anleitung zum Verständnis einer anderen Gesellschaft (via ZOOM)

Ein Vortrag von Dr. Reinhard Krumm, Leiter des FES Regionalbüros für Zusammenarbeit und Frieden in Europa mit Sitz in Wien, Lehrbeauftragter für osteuropäische Geschichte an der Universität Regensburg.Kooperationspartner: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO).

Datum: Donnerstag, 14. Mai

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: online / via ZOOM

Die russische Gesellschaft hat einen alten Traum - den Traum von Freiheit. Sie träumt ihn immer völlig unabhängig von ihren jeweiligen Herrschern. Doch wie so vieles in Russland ist auch der russische Traum widersprüchlich. Auf der einen Seite erwartet die Gesellschaft Unterstützung vom Staat im sozialen Bereich. Auf der anderen Seite fordern die Menschen, dass sie selbst über ihr Schicksal bestimmen können. Dazu bedarf es einer Freiheit, die oft rücksichtslos ist und vor der Freiheit des Anderen nicht haltmacht. Seit Peter dem Großen ist der Staat des größten Landes der Welt in Maßen bereit, diesem Willen des Stärkeren stattzugeben - sofern politische Mitbestimmung ausgeschlossen bleibt.

Weiteres zu Reinhard Krumms gleichnamigen Buch.