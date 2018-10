Publikationen



Schwerpunkt "Informelle Gewaltakteure": IOS verantwortet erstmals "Ukraine-Analysen"

Die erste Ausgabe der "Ukraine-Analysen" mit Evgeniya Bakalova (IOS) als verantwortlicher Redakteurin ist erschienen. Der Schwerpunkt lautet diesmal "Informelle Gewaltakteure" - aus aktuellem Anlass: Ein Beitrag widmet sich dem Mord am Separatistenführer der "Donezker Volksrepublik", Alexander Sachartschenko, und den Folgen der Tat, die erst wenige Wochen zurückliegt. Eine weitere Analyse durchleuchtet die Rolle bewaffneter Freiwilligenbataillone als "Informelle Machthaber in der Ukaine", denen unter anderem zahlreiche Auftragsmorde zugeschrieben werden. Dennoch genießen die Bataillone relativ hohes Vertrauen in der Öffentlichkeit, wie Umfragen zeigen, die ebenfalls in der Ausgabe dokumentiert werden. Das IOS ist seit Jahresbeginn einer der institutionellen Herausgeber der renommierten Publikationsreihe "Länder-Analysen". Neben Ausgaben zur Ukraine arbeitet es auch an den "Russland-Analysen" mit. Dabei ist nicht nur Bakalova als Redakteurin engagiert, im wissenschaftlichen Beirat der "Ukraine-Analysen" sind vom IOS zudem Kseniia Gatskova und Guido Hausmann vertreten.