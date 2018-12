Vorträge



Self-Selection Into Public Service When Corruption is Widespread: Evidence from Post-Soviet Russia

Ein Vortrag von Dmitriy Vorobyev (University of Economics in Prague) im Rahmen der Seminarreihe des AB Ökonomie am IOS.

Datum: 7. Mai 2019

Zeit: 13.30 Uhr

Ort: Leibniz-Institut für Ost-und Südosteuropaforschung (IOS), Landshuter Str. 4 (Raum 109)