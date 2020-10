Veranstaltungsreihe



Special Relations Revisited: Europa und die USA seit dem 19. Jahrhundert

Ringvorlesung des Leibniz-WissenschaftsCampus "Europa und Amerika" und des CITAS.

Datum: vom 02.11.2020 bis 08.02.2021

Zeit: jeweils um 18.15 Uhr

Ort: online / via ZOOM; https://uni-regensburg.zoom.us/j/85892790976 (Link gilt für jeden Vortrag)

Wissenschaftlicher Blick auf eine verzwickte Beziehung: Regensburger Ringvorlesung über das Verhältnis von Europa und Amerika

Pünktlich zur US-Wahl richtet die öffentliche Ringvorlesung „Special Relations Revisited: Europa und die USA seit dem 19. Jahrhundert“ den Blick auf die turbulente Geschichte der transatlantischen Beziehungen. Experten aus Regensburg und namhafte Gäste beleuchten in elf Vorträgen dieses komplexe Beziehungsgeflecht – und finden dabei womöglich auch Erklärungen und Ursachen für die derzeitigen Spannungen im Verhältnis beider Regionen. Die Veranstaltungsreihe organisieren der Regensburger Leibniz-WissenschaftsCampus „Europa und Amerika“ und der Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) der Universität Regensburg.

Den Auftakt macht am Montag, 2. November, die Münchner Historikerin Hedwig Richter, deren Buch Demokratie. Eine deutsche Affäre derzeit für den Bayerischen Buchpreis nominiert ist, mit einem Vortrag zur Demokratiegeschichte Deutschlands, Frankreichs, und der USA. Die weiteren Vorträge sowie eine Abschlussdiskussion setzen ganz verschiedene Schwerpunkte: die Themen reichen von europäischen Auswanderern über Elvis Presley bis hin zur aktuellen sicherheitspolitischen Krise zwischen Europa und den USA und zeigen so die Allgegenwärtigkeit transatlantischer Verbindungen.

Die Vorträge finden immer montags um 18.15 Uhr auf der Online-Plattform Zoom statt. Der Zugang ist kostenlos. Das vollständige Programm sowie den Zugangslink gibt es unter https://go.ur.de/rvl-eur-am. Die Vorträge werden auf Deutsch oder Englisch gehalten, was jeweils an der Sprache des Titels erkennbar ist.