Publikationen



„Südost-Forschungen“ mit Schwerpunkt zu „Korruption in Südosteuropa und Lateinamerika“

Den 77. Jahrgang der „Südost-Forschungen“ möchten wir hiermit annoncieren. Die als Jahrbuch erscheinende Zeitschrift des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung bildet die aktuelle historische Forschung zu Südosteuropa ab. Auf 442 Seiten präsentiert der Band Arbeiten zur politischen und Sozialgeschichte sowie zu Literatur, Sprachwissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Volkskunde der Großregion.

Im aktuellen Band findet sich zu Beginn ein Schwerpunkt mit dem Titel „Korruption in Südosteuropa und Lateinamerika. Vergleichende Perspektiven“. Sechs deutsch- bzw. englischsprachige Beiträge beschäftigen sich unter anderem mit Korruption in Verwaltung und Justiz in der Walachei des 18. Jahrhunderts, mit dem Verhältnis von Korruption und Macht im revolutionären Mexiko zwischen 1920 und 1934 oder mit der sog. grauen Korruption in Venezuela zwischen 1919 und 1948. Wir freuen uns sehr, dass dieser Themenschwerpunkt im aktuellen Band mit der Einrichtung des Leibniz-WissenschaftsCampus „Europa und Amerika in der modernen Welt. Transformationen und Friktionen der Globalisierung in Vergangenheit und Gegenwart“ zusammenfällt.

Es folgen vier Beiträge zu verschiedenen Themen der südosteuropäischen Geschichte, so zum Türkenbild der Renaissance am Beispiel des Prinzen Cem, zur Wahrnehmung Rumäniens und der Rumänen auf den Weltausstellungen zwischen 1867 und 1937 oder zur Bekämpfung der rumänischen Altkalendaristen in den Jahren 1934 und 1935. In der Rubrik „Aus der Südosteuropa-Forschung“ findet sich unter anderem ein Literaturüberblick zur Ausbeutung der Wirtschaft Jugoslawiens im Zweiten Weltkrieg. Ein Nachruf ist Klaus Heitmann gewidmet.

Den Band beschließen Rezensionen zu 62 Büchern. Wie immer bei den SOF werden sie als wichtiger kritischer Überblick zur laufenden Forschungsproduktion mit gewisser zeitlicher Verzögerung auch über die Plattform „recensio.net“ digital zur Verfügung stehen.