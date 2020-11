Vorträge, Top



Südosteuropa – eine „deutsche Erfindung“? Vorträge zum Jubiläum 90 Jahre Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung

Festvorträge von Diana Mishkova und Wolfgang Höpken zur Geschichte der Südosteuropaforschung.

Datum: Freitag, 27. November 2020

Zeit: 14 bis 16 Uhr

Ort: online / via Zoom (Meeting-ID: 876 2752 9876 Kenncode: 347395)

.ics-Datei herunterladen

Grußwort – Ulf Brunnbauer (IOS Regensburg)

Vortrag – Diana Mishkova (Sofia): „From Völkerpsychologie to New Area Studies: Trajectories of Südost(europa)forschung”

Vortrag – Wolfgang Höpken (Leipzig): „Indienstnahme, Selbstmobilisierung, Verwissenschaftlichung: Die deutsche Südosteuropaforschung im Wandel der politischen Ordnungen“



Am 28. November 1930 wurde in München das Südost-Institut eröffnet. Das Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) in Regensburg ist die Nachfolgeeinrichtung des Südost-Instituts. 90 Jahre später erinnert das IOS an seinen Geburtsmoment. Inhaltlicher Schwerpunkt der Festveranstaltung ist die Geschichte der Südosteuropaforschung in Deutschland, für die das Südost-Institut und seine Entwicklung exemplarisch stehen.