Publikationen



„Transnationale Migration, Familien und Ökonomie in Südosteuropa einst und heute“: Buchbeitrag von Ulf Brunnbauer und Carolin Leutloff-Grandits

Ein Buchbeitrag von Ulf Brunnbauer und Carolin Leutloff-Grandits (Univ. Viadrina) über „Transnationale Migration, Familien und Ökonomie in Südosteuropa einst und heute“ ist erschienen. In: Sigfried Gruber u. a. (Hgg.): From the Highlands to Hollywood. Multidisciplinary Perspectives on Southeastern Europe (LIT Verlag, 2020). Festschrift für Karl Kaser.