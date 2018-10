Publikationen



Ukraine-Analysen Nr. 206 (10.10.2018): "Informelle Praktiken und Schwarzarbeit"

Mit Beiträgen von Abel Polese (Dublin) und Oksana Nezhyvenko (Kiew).

Der Begriff "Informalität" wird oft für die Beschreibung politischer und sozialer Prozesse in postsowjetischen Ländern verwendet. In der aktuellen Ausgabe der Ukraine-Analysen wirft Abel Polese einen kritischen Blick auf die Debatten über informelle Praktiken und schlägt eine Typologie von unterschiedlichen "Informalitäten" vor, die aus dem ukrainischen Kontext entspringen. Des Weiteren stellt Oksana Nezhyvenko die Ergebnisse einer Umfrage über die Einstellungen der ukrainischen Bevölkerung zur Schwarzarbeit dar und diskutiert die Besonderheiten der ukrainischen Wahrnehmungen im Vergleich zu den Daten des Eurobarometers zur Europäischen Union. Beide Beiträge weisen auf das niedrige Vertrauen der Bevölkerung in den ukrainischen Staat hin, was die weite Verbreitung informeller Praktiken teilweise erklären könnte.