Regensburger Vorträge zum östlichen Europa



Von der Zivilprozessordnung zu einer eigenen Verwaltungsprozessordnung: ungarische Erfahrungen

Ein Vortrag von Dr. Péter Darák (Ungarn). Dr. Péter Darák hat in Pécs Jura studiert. Seit 1991 ist er Richter, seit 1999 Richter am Obersten Gericht in der Abteilung für Verwaltungsrecht. Seit 2012 ist er Präsident der Kurie, wie das Oberste Gericht Ungarns seit 2012 wieder heißt. Dr. Darák ist u.a. Dozent für Finanzrecht an der Universität Budapest (ELTE).

Die Veranstaltung wird durchgeführt vom Institut für Ostrecht München, in Kooperation mit der Zweigstelle Regensburg der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO), der Universität Regensburg und ELSA Regensburg.

Datum: Donnerstag, 10. Oktober 2019

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: WiOS, Landshuter Str. 4, Raum 319 (3. OG)

