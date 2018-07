Publikationen



Zeitschrift Südosteuropa in Scopus aufgenommen

Die Zeitschrift Südosteuropa ist in Scopus aufgenommen worden - die größte Abstract- und Zitationsdatenbank für peer-reviewte Publikationen.

Der Prozess der Indizierung wird in den kommenden Monaten abgeschlossen sein, sodass die metrischen Daten der Zeitschrift etwa ab Oktober 2018 in der Datenbank abgebildet werden.