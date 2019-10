Gesprächsabend



Zeitzeugengespräch „The Sound of Rebellion: The Plastic People of the Universe“

Als die tschechoslowakische Underground-Band „The Plastic People of the Universe“ 1976 verhaftet wurde, war das einer der Auslöser für die Gründung der Bürgerrechtsbewegung „Charta 77“. In einem Zeitzeugengespräch – in englischer Sprache – berichten die Gründungsmitglieder Josef Janíček und Vratislav Brabenec davon, wie die Band damals plötzlich Geschichte schrieb. Moderation: Peter Zusi (London). Später Konzert.

Teil der Veranstaltungsreihe „Goodbye Socialism – Hello Capitalism“, in Kooperation mit der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, CITAS und dem Bohemicum/Universität Regensburg.

Datum: Sonntag, 10. November 2019

Zeit: 16.00 Uhr (Zeitzeugengespräch)

Ort: Leerer Beutel, Bertholdstraße 9

