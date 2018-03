Publikationen



Zweiter Band zu den Balkankriegen 1912/13 schließt Projekt von Katrin Boeckh und Sabine Rutar erfolgreich ab

Katrin Boeckh / Sabine Rutar, eds., The Wars of Yesterday. The Balkan Wars and the Emergence of Modern Military Conflict, 1912-13, New York: Berghahn, 2018 (438 Seiten).

Das zweite Ergebnis des von Katrin Boeckh und Sabine Rutar koordinierten Projektes zu den Balkankriegen 1912/13 ist erschienen. Damit kommt das Projekt, das zum Jahrhundertdatum im Oktober 2012 mit einer VW-Stiftung-finanzierten Tagung in Istanbul begann, mit zwei Bänden bei renommierten internationalen Verlagen zu einem guten Ende. Nachdem sich der erste, Ende 2016 bei Palgrave erschienene Band (Katrin Boeckh / Sabine Rutar, eds., The Balkan Wars from Contemporary Perception to Historic Memory; 350 Seiten) mit zeitgenössischen Wahrnehmungen und dem Wandel der Erinnerungskulturen befasste, stehen im jetzt erschienenen zweiten Band die Sozial- und Kulturgeschichte im Sinne der so genannten “Neue Militärgeschichte” im Fokus. Insgesamt sind 30 Autorinnen und Autoren aus dem östlichen, südöstlichen und westlichen Europa sowie den USA an den beiden Bänden beteiligt.