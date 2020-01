Publikationen



Zweites Sonderheft von e-Perimetron erschienen

In der Open Access-Zeitschrift e-Perimetron sind weitere Beiträge vom GeoPortOst-Workshop veröffentlicht worden.

In dem von Hans Bauer und Tillmann Tegeler (beide IOS) herausgegebenen Sonderheft der Open Access-Zeitschrift e-Perimetron. International Web Journal on Sciences and Technologies Affined to History of Cartography and Maps Band 14, Heft 4 sind die weitere Aufsätze des GeoPortOst-Workshops vom März 2019 erschienen, darunter ein Beitrag von Hans Bauer mit den Ergebnissen der Veranstaltung.