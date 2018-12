Publikationen



Zwischen Fotografie und Geschichte: Buchprojekt von Pieter Troch zu Mitrovica

Pieter Troch, Thomas Janssens: Layers of Time in the Urban Landscape: Visions of Socialist Urbanity in Mitrovica, Berlin: jovis, 2018

Es ist eine ungewöhnliche Mischung aus Geschichte und Fotografie, die IOS-Historiker Pieter Troch zusammen mit dem Fotografen Thomas Janssens für ein Buch zusammengestellt hat: „Layers of Time in the Urban Landscape. Visions of Socialist Urbanity in Mitrovica“ (Joivs-Verlag) widmet sich in Text und Bild der Stadt Mitrovica. Diese ist vor allem als geteilte Stadt bekannt. Die Brücke über den Fluss, der den serbischen Norden vom albanischen Süden trennt, ist ein symbolischer Schauplatz im andauernden ethnopolitischen Streit um das Kosovo. Unter der Oberfläche der ethnischen Teilung und des Wiederaufbaus nach dem Kosovo-Konflikt liegt jedoch das faszinierende Erbe der raschen industriellen und städtischen Entwicklung nach den ideologischen Prämissen des jugoslawischen Sozialismus.

Genau darauf richtet sich auch das Interesse des Buches: Durch Texte von Troch und zahlreiche Bilder von Janssens dokumentiert es, wie sich in Mitrovica die sozialistische Stadtentwicklung und die Transformationen der Nachkriegszeit überlagern. Es zeigt dabei, dass die materiellen Überreste des sozialistischen Stadtumbaus mehr sind als passive Relikte eines verlorenen Zeitalters, sondern das soziale und räumliche Gefüge der Stadt bis heute gliedern. Die Buchveröffentlichung wurde finanziell vom IOS unterstützt und ist Teil des Projekts „Individualising Socialism: Individual Agency and Social Change in Socialist Yugoslavia’s Periphery, 1950s-1970s“, das Pieter Troch am IOS bearbeitet, gefördert durch eine Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship.