Südost-Forschungen 74 (2015) erschienen

Vor wenigen Tagen hat Band 74 (2015) der „Südost-Forschungen“ (SOF) das Licht der Welt erblickt. Die als Jahrbuch erscheinende Zeitschrift des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung bildet die aktuelle historische Forschung zur politischen und Sozialgeschichte sowie zu Literatur, Sprachwissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Volkskunde der Großregion ab.

Im aktuell erschienenen Band finden sich Beiträge u.a. zu Slawonien im 14. Jahrhundert, zur Agrargeschichte Bulgariens in der Zwischenkriegszeit und zur Studentenbewegung im sozialistischen Slowenien in den 1970er Jahren. Drei Aufsätze in der Rubrik „Aus der Südosteuropa-Forschung“ geben Einblick in aktuelle Forschungsprojekte und zeigen Grundlinien der fachlichen Diskussion auf. Ein Nachruf ist Kristo Frashëri gewidmet.

Den Band beschließen Rezensionen zu 69 Büchern. Wie immer bei den SOF werden sie als wichtiger kritischer Überblick zur laufenden Forschungsproduktion mit gewisser zeitlicher Verzögerung auch über die Plattform ‚recensio.net‘ digital zur Verfügung stehen.

Das Inhaltsverzeichnis dieses Bandes ist online hier zu finden.