Publikationen



Beitrag von Sabine Rutar als Working Papers der Historikerkommission veröffentlicht

In der online zugänglichen Working-Papers-Reihe der Unabhängigen Historikerkommission zur Geschichte des Reichsarbeitsministeriums 1933-1945 ist soeben erschienen:

Sabine Rutar Lokale Dimensionen des Arbeitseinsatzes. Bergbau in den CdZ-Gebieten Untersteiermark, Kärnten und Krain (Slowenien). Working Paper No. 8, eds. Elizabeth Harvey and Kim Christian Priemel. Working Papers of the Independent Commission of Historians Investigating the History of the Reich Ministry of Labour (Reichsarbeitsministerium) in the National Socialist Period, Berlin 2017.

Die Working Papers sind ein Ergebnis der 2. Jahrestagung der Kommission, "Die Ordnung unfreier Arbeit im Europa des Zweiten Weltkrieges", die vom 3. - 5. Dezember 2015 in Berlin stattgefunden hat.