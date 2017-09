Publikationen



Ein Beitrag zur Loyalität der Bessarabiendeutschen gegenüber der Rumänischen Regierung nach 1918 von Svetlana Suveica im Verlag Friedrich Pustet erschienen

Negotiating Loyalty. The Bessarabian Germans from the Russian Empire to the Romanian Nation-State (1917-1919), in Florian Kührer-Wielach / Markus Winkler (Hgg.), Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, politische Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen Grenzraum, Veröffentlichungen des IKGS München, Band 134, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2017, S. 135-152.