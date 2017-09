Publikationen



Ein neuer Beitrag von Katrin Boeckh in „Historisches Jahrbuch“ über katholische Netzwerke in der Sowjetunion

In der neuesten Ausgabe der renommierten, von der Görres-Gesellschaft herausgegebenen Zeitschrift „Historisches Jahrbuch“ erschien ein Forschungsbeitrag von Katrin Boeckh über die konfessionellen Netzwerke von katholischen Russlanddeutschen in der Sowjetunion unter dem Titel: Konfessionelle Netzwerke der Russland-Deutschen: Zur Verfolgung der Katholiken in der Sowjetunion (1917-1939), in: Historisches Jahrbuch 137 (2017) S. 268-303.