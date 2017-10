Vorträge



The Emergence of Azerbaijan Nationalism between Russia and the Ottoman Empire 1876-1920

Ein Vortrag von Rafi Beykhanov (Tel Aviv University, The Zvi Yavetz School of Historical Studies), Gastwissenschaftler am IOS.

Datum: Donnerstag, 26 Oktober 2017

Zeit: 15 – 16:30

Ort: WiOS, Landshuter Str. 4 (Raum 109)