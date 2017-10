Vorträge



Job market outcomes of internally displaced people: the case of Georgia

Ein Vortrag von Norberto Pignatti (International School of Economics at Tbilisi State University [ISET]) im Rahmen der Seminarreihe des AB Ökonomie am IOS.

Datum: 14. November2017

Zeit: 13.30 Uhr

Ort: WiOS, Landshuter Str. 4 (Raum 109)