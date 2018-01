Publikationen



Buchbeitrag von Peter Mario Kreuter zum „Wald der Gepfählten“ erschienen

Peter Mario Kreuter: „How Ignorance Made a Monster, Or: Writing the History of Vlad the Impaler without the Use of Sources Leads to 20,000 Impaled Turks“, in: Kristen Wright (Hg.), Disgust and Desire. The Paradox of the Monster, Leiden/Boston, Brill, At the Interface / Probing the Boundaries, Band 91, 2018, S. 3-19.

ISBN: 978-90-04-35073-1

Die Literatur zum Leben des walachischen Fürsten Vlad III. des Pfählers (1431-1477) ist kaum zu überschauen. Riskiert man allerdings einen genaueren Blick in diese Bücher und Aufsätze, so stellt man überrascht fest, dass kaum eines dieser Werke wissenschaftlichen Standards genügt. Vor allem aber werden als Grundlage wieder und wieder dieselben Bücher verwendet, wird stets ein nur kleines Reservoir an Quellen angezapft. Welch hanebüchenem Unfug man daher bei der Beschäftigung mit Vlad III. begegnen kann, zeigt Peter Mario Kreuter in seinem Buchbeitrag anhand des berühmt-berüchtigten „Waldes des Gepfählten“ auf.